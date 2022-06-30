Son dakika haber | Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi

30.06.2022 12:10

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi Tokat'ta minibüsün yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belirlendi.

Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi

TOKAT - Tokat'ta minibüsün yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyü yolunda meydana geldi. Necati Erdem idaresindeki 60 KT 553 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağı taklalar atarak devrilen minibüsün hurdaya döndü. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü ile birlikte Serpil Erdem (46), Nebile Erdem ile Yusuf Meriç hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Çınar Erdem ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlattı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

YORUMLAR
500
TEM'de feci kazada ölenlerin kimlikleri tespit edildi TEM'de feci kazada ölenlerin kimlikleri tespit edildi Son dakika haberi: Minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı Son dakika haberi: Minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:52:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Tokat'ta minibüs kazasında ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement