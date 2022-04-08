Tokat'ta minik öğrenciler polisleri ziyaret etti - Son Dakika

Tokat'ta anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bölge Trafik Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sanayici Osman Suveren Anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Trafik Müdürü Yüksel Bozkurt, komiser Coşkun Çakıroğlu ve polislerin haftasını kutladı.
Bozkurt, çocuklara kırmızı düdük, balon, çikolata ve meyve suyu ikram etti.
Polis araçlarına binen öğrencilere araçlarla ilgili bilgi verildi.
Kaynak: AA
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