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Tokat'ta minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi

7 saat önce

Tokat'ta minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesiTokat Valiliği tarafından Sıfır Atık Projesine destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi.

Tokat'ta minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi

Tokat Valiliği tarafından Sıfır Atık Projesine destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi. Programda, anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları kıyafet defilesi ilgi çekti.

Tokat Valiliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesine destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonunda program düzenledi. Programa Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, Sıfır atık bizim geleceğimizi ilgilendiren bir şey. Sıfır atık bizim ekmeğimizi ilgilendiren bir şey. Sıfır atık konusundaki duyarlılık memleketin AŞ ve iş sorunun ilgilendiren bir şey. Nehirlerimizi kirletirsek, topraklarımızı korumazsak, aşımızı, işimizi nasıl büyüteceğiz. Biz bunları hakkıyla korumazsak, sahip çıkmazsak, temiz tutmazsak buralar kültür ve turizm şehir nasıl olabilir. Gelecek kuşaklara atamızdan aldığımız bu mirası tarihiyle, doğasıyla aktarabilir miyiz Asla aktaramayız. Ben bu konun altını özellikle çizmek istiyorum dedi.

Vali Balcı'nın konuşmasının ardından Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencilerinin kağıt, naylon poşet, plastik tabaklar gibi atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerin defilesi gerçekleştirildi. Öğrencilerin sergilediği kıyafetler ilgi çekti. Minik öğrenciler program sonunda asker selamı verdi.

Tokat'ta minik öğrencilerden 'sıfır atık' defilesi

Mustafa Kemal Atatürk, Balcı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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