Son Dakika Haberleri: Tokat'ta mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Tokat'ta mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi

38 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde, mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Tokat'ta mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde, mısır tarlasında bin 576 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Alıçözü köyünde, 4 şüphelinin, mısır tarlasına Hint keneviri ektiği bilgisini aldı. Yapılan kontrolde tarlalarda bin 576 kök Hint keneviri tespit edildi.
Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, bin 174 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 20 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:45 Kaynak: AA
Jandarma, Tokat, Zile, Güncel
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