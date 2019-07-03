Tokat'ta mısır tarlasında kenevir operasyonu
1 saat önce
Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasına ekilmiş bin 576 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:49 Kaynak: İHA
'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasına ekilmiş bin 576 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Zile
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Alıçözü köyünde izinsiz olarak mısır tarlasına kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine operasyon yapıldı. 4 şüphelinin ev ve eklentileri ile mısır tarlasında yapılan aramada; bin 576 kök kenevir bitkisi, 9 adet izinsiz ekilen haşhaş bitkisi, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 174 adet 9 mm fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 20 litre kaçak rakı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kenevir bitkisi İl Tarım Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.
Yakalanan 4 şüpheli şahıstan biri Zile Adliyesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Zile M Tipi Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri şahıs adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheli de serbest bırakıldı. - TOKAT
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