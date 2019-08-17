Tokat'ta motosiklet otomobille çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:19 Kaynak: DHA
TOKAT'ın Erbaa
ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Karayaka
Bulvarı'ndan Karayaka beldesi istikametine seyir halinde olan Yunus Ön yönetimindeki 60 KA 794 plakalı otomobil Kantar Caddesi kavşağından dönüş yapmak istedi. Bu sırada sırada aynı yönde seyreden Hacı Kamış (21) yönetimindeki plakasız motosiklet otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada oturan Metehan Başara (22) ve otomobildeki Fadime Nur Temir (4) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobile yandan çarpan motosikletin hız göstergesinin 90 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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