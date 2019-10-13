Son Dakika Haberleri: Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından barış pınarı harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından barış pınarı harekatı'na destek

Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından barış pınarı harekatı'na destek

6 dakika önce

Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından Barış Pınarı Harekatı'na destekTOKAT'ta motosiklet tutkunu 200 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklarıyla kentte tur attı.

Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

TOKAT'ta motosiklet tutkunu 200 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklarıyla kentte tur attı.

Şehitler Parkı'nda bir araya gelen 200 kişi, motosikletlerine Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu. Grup, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde tur attı. Burada grup adına açıklama yapan Hüseyin Keskindelen, Bu organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki şanlı Türk askerine destek amaçlı buradayız. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim dedi. Yapılan açıklamanın ardından grup, konvoy halinde kentte tur attı.

Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından barış pınarı harekatı'na destek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan harekat açıklaması: Mücadeleye katılmamamız akıllıca, bırakın savaşsınlar
Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı ABD Savunma Bakanlığı: Trump çekilme emri verdi Terör örgütü PKK/YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4 karayolu kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 17:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta, motosiklet tutkunlarından barış pınarı harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]