Tokat'ta MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı - Son Dakika

TOKAT'ta Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) katılan 2 bin 380 öğrenci, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav, bugün saat 10.15'te başladı. Sınav öncesi adaylar, okul girişindeki el dezenfektanı kullandıktan sonra sosyal mesafeye uyarak tek tek sınav salonlarına alındı. Öğrencilere ayrıca maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. 10 kişi ile sınırlı tutulan sınıflarda da bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına göre adaylar sıralara yerleştirildi. Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek öğrencilerin belirleneceği sınav 135 dakika sürecek. Sınava katılan adaylara Türkçe'den 40, Temel Matematik'den 40, Sosyal Bilimler'den 20 ve Fen Bilimleri testinden ise 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu.

- Tokat