Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Muhtar Adayı Kavga Sırasında Bıçaklandı

Tokat'ta Muhtar Adayı Kavga Sırasında Bıçaklandı

1 saat önce

Tokat'ta muhtar adayı kavga sırasında bıçaklandıTOKAT'ın Madas köyünde oy kullanımı sırasında çıkan kavgada muhtar adaylardan Necmettin Damar bıçakla yaralandı.

Tokat'ta muhtar adayı kavga sırasında bıçaklandı

TOKAT'ın Madas köyünde oy kullanımı sırasında çıkan kavgada muhtar adaylardan Necmettin Damar bıçakla yaralandı.

Merkeze bağlı Madas köyünde oy sandıklarının kapatılmasına 20 dakika kala muhtar adayı Necmettin Damar ve diğer aday Mustafa Ceylan'ın yakınları arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada muhtar adayı Necmettin Damar, iddiaya göre M.C. tarafından bıçaklandı. Olaya karışan Mesut B., Mehmet B. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişi de kavga esnasında hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar adayı Necmettin Damar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda hafif yaralanan Mesut B. ve Mehmet B., Tokat Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye gitmeyi reddeden diğer iki yaralı ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralı muhtar adayının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:41 Kaynak: DHA

Mustafa Ceylan, Tokat, kavga, Güncel
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