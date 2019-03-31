Tokat'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 3 Yaralı
36 dakika önce
Tokat'ta muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.
Tokat
'ta muhtarlık seçimleri dolayısıyla yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Madas köyünde muhtarlık seçimi dolayısıyla iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu muhtar adayı Murat D. ile Mesut B. ve Mehmet B. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri köyde geniş güvenlik tedbiri aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:22 Kaynak: AA
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