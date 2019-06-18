Tokat'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı
1 saat önce
MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:47 Kaynak: DHA
MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi
için Tokat
'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır
'da mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muhammed Mursi için Tokat Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar öğle namazı sonrasında Ali Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Öğle namazının ardından Mursi için İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına AK Parti
Tokat İl Başkanı Metin Polat
, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazı sonrası Tokat Sivil Toplum Platformu adına basın açıklamasını yapan Bekir Durupınar, "Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmallerin ardından dün şehit olmuştur" dedi.
- Tokat
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