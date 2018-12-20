Tokat'ta Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması
1 saat önce
Tokat'ta düzenlenen Müşterek Türkiye Alkol Uygulamasında 4 iş yerine cezai işlem uygulandı.
Tokat
'ta düzenlenen Müşterek Türkiye
Alkol Uygulamasında 4 iş yerine cezai işlem uygulandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması' kapsamında il genelinde 189 personelin katılımıyla 116 iş yerinde kontrol yaptı. Emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması maksadıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 4 iş yerine cezai işlem uygulandı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:59 Kaynak: İHA
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