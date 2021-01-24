Son dakika haberi! Tokat\'ta mutasyona uğramış koronavirüs hastalarının durumları iyi

TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hastaların yurt dışı bağlantıların bulunmadığı öğrenildi.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 3 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin normal sürdüğü bildirildi. Hastalar ve yakınlarına yönelik yapılan araştımalarda yurt dışı bağlantılarına rastlanmadı.