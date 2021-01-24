Son dakika haberi! Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs hastalarının durumları iyi - Son Dakika

Son dakika haberi! Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs hastalarının durumları iyi

Son dakika haberi! Tokat\'ta mutasyona uğramış koronavirüs hastalarının durumları iyi
Son Güncelleme: 24.01.2021 13:26

Son dakika haberleri... TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TOKAT'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hastaların yurt dışı bağlantıların bulunmadığı öğrenildi.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede 3 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin normal sürdüğü bildirildi. Hastalar ve yakınlarına yönelik yapılan araştımalarda yurt dışı bağlantılarına rastlanmadı.


Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs hastalarının durumları iyi - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Edin Dzeko bizzat isim vererek Fenerbahçe'yi dünya devine benzetti
16:06 Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı
15:51 Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
15:22 Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak
15:15 Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi
15:01 A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti
15:02 Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış
14:50 İstanbul'da başıboş sokak köpeği, küçük kızı kanlar içerisinde bıraktı
14:44 A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü
14:36 Merkez'in faiz raporundan önemli "enflasyon" detayı: Ana eğilimde düşüş başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 16:33:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs hastalarının durumları iyi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement