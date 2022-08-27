Nesli tükenmek üzere olan bitkin akbaba ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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Nesli tükenmek üzere olan bitkin akbaba ekipleri alarma geçirdi

27.08.2022 12:51
Nesli tükenmek üzere olan bitkin akbaba ekipleri alarma geçirdi

Tokat'ta nadir görülen ve nesli tükenmek üzere olan Kara Akbaba ağaçta bitkin halde bulundu, ekipler alarma geçti.

Tokat'ta nadir görülen ve nesli tükenmek üzere olan Kara Akbaba ağaçta bitkin halde bulundu, ekipler alarma geçti.

Kaleardı Mahallesi'nde bulunan Çevre ve şehircilik lojmanlarının bahçesinde bir ağaçta bitkin halde bulundu. Bir gün boyunca ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler akbabayı almak için ağaca tırmandı. Ağacın sallanması üzerine bitkin düşen akbaba uçarak gözden kayboldu.

"Böyle bir türü ilk defa gördük"

Lojmanlarda ikamet eden Bekir Bektaş, "Kuşun ağaçta takılı kaldığını zannettik. Ekiplere haber verdik. ilgili arkadaşlar geldi. Ekipler müdahale edeceği esnada kuş uçtu gitti. Biz Şahin olarak biliyorduk ama akbaba olarak tespit ettik. Büyük bir hayvandı uçtu gitti. Biz bu kuşu dün akşam fark ettik. Çocuklar taş attı ama kuş tepki vermedi. Bugün ekipler ağaca tırmanınca akbaba uçtu gitti. Biz burada daha önceden böyle bir hayvan görmedik, böyle bir türü ilk defa gördük. Dün hasta gibi duruyordu, yorgun düşmüş hayvan. Çocuklara zarar verir diye tedirgin olduk" dedi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nesli tükenmek üzere olan bitkin akbaba ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nesli tükenmek üzere olan bitkin akbaba ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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