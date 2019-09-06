Son Dakika Haberleri: Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu
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Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu

44 dakika önce

Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulunduTokat'ın Zile ilçesinde Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanları, nesli tükenmekte olan balaban kuşu buldu.

Tokat'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu, yaralı bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanları, nesli tükenmekte olan balaban kuşu buldu. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Zile ilçesinde, Devlet Demiryolları (TCDD) Zile Araç Bakım Depo Şefliğinde Müdür olarak görev yapan Serdal Deniz (35), iş yerinin çevresinde bulunan çalılıklardan kuş sesi geldiğini fark etti. Arkadaşları ile birlikte çalılık içindeki kuşu çıkaran Deniz, hayvanın sağ ayağından hafif şekilde yaralı olduğunu fark etti. İlçede bulunan veteriner Hekim Mustafa Başal'a götürerek tedavisi yaptıran Deniz, 'Balaban' cinsi olduğunu öğrendiği kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kentte aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı ile de ilgilenen Serdal Deniz, Kuşu gece zor olsa da hemen çalılıkların arasından çıkardık. Veteriner hekime Mustafa Başal'a tedavisini yaptırıp, hemen Doğa Koruma Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek hayvanı sağ salim teslim ettik. Biz fotoğrafçılar olarak tetiğe değil deklanşöre basıyoruz. Öldürmek yerine yaşatıyoruz, mutluyuz, gururluyuz dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi altına alınan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Balaban, Tokat, Zile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:26 Kaynak: DHA
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