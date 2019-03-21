Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Nevruz Coşkusu

Tokat'ta Nevruz Coşkusu

2 saat önce

Tokat'ta üniversite öğrencilerinin katılımı ile yapılan Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

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Tokat'ta üniversite öğrencilerinin katılımı ile yapılan Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (GOÜ) Şehit Ömer Halis Demir konferans salonunda düzenlenen Nevruz programı "Türk Kültüründe Nevruz" konferansı ile başladı. Konferansın ardından salon dışında devam eden programda Tokat protokolün Nevruz ateşini birlikte yaktı. Nevruz ateşinden ilk olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin atlarken, akademisyenler ile öğrenciler de Nevruz ateşinden atlayarak farklı bir heyecan yaşadı. Protokol üyeleri birbirleriyle ve öğrencilerle yumurta tokuşturduğu etkinlikte folklor ile mehteran ekibi gösteri yaptı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Nevruz'un bir anlamda baharın gelişi, baharın müjdeleyicisi olduğunu ifade ederek, "Nevruz demek, canlılık demek, yaşam demek, enerji demek. Bu Türk Dünyasında çok eskilerden beri kutlanan bizim kültürümüzün, geleneğimizin ayrılmaz bir parçası. Bütün Türk Dünyasının, Türkiye'mizin, Türk Milletinin Nevruzunu kutluyorum. Türk Milletine sağlık afiyet, mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise Türk Dünyası'nın Nevruz'unu kutlayarak, "Nice nice Nevruzlara Allah hepimizi kavuştursun. Birliğimizle beraberliğimizle bizi kavuştursun, mutluluğumuzla bizi kavuştursun. Allah bu ülkeye, bu millete zeval vermesin. Herkese hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Nevruz programına katılanlara yemek ikramı yapılırken, öğrenciler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel
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