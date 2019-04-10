Tokat'ta Nisan Ayında Şaşırtan Manzara
1 saat önce
- Tokat'ta Nisan ayında şaşırtan manzaraTOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi santral yolunda 1 metreyi geçen kar görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
- Tokat
'ta Nisan ayında şaşırtan manzara
TOKAT - Tokat'ın Reşadiye
ilçesine bağlı Bereketli
Beldesi santral yolunda 1 metreyi geçen kar görenleri şaşırttı.
Reşadiye ilçesi Bereketli Beldesi'nde yaklaşık bin 700 metre rakımlı tepede Nisan ayı olmasına rağmen erimeyen kar duvarı görenleri şaşırttı. Bölgede geçen yoğun kış mevsiminin ardından iş makineleri tarafından açılan yol üzerindeki kar birikintilerinin boyu 1 metreyi geçiyor. İlkbahar mevsiminde il genelinde yüksek kesimlerde birçok noktada kar erirken, Bereketli Beldesinde Rüzgar Güllerinin kurulu olduğu bin 700 rakımlı tepe kar örtüsü ile kaplı. Yoldan araçla geçenlerin dikkatini çeken kar duvarı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
Kazada Öldüğü Sanılan Kadını, Kocası Suda Boğarak Öldürmüş