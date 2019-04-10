Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Nisan Ayında Şaşırtan Manzara

Tokat'ta Nisan Ayında Şaşırtan Manzara

1 saat önce

- Tokat'ta Nisan ayında şaşırtan manzaraTOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi santral yolunda 1 metreyi geçen kar görenleri şaşırttı.

- Tokat'ta Nisan ayında şaşırtan manzara

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi santral yolunda 1 metreyi geçen kar görenleri şaşırttı.
Reşadiye ilçesi Bereketli Beldesi'nde yaklaşık bin 700 metre rakımlı tepede Nisan ayı olmasına rağmen erimeyen kar duvarı görenleri şaşırttı. Bölgede geçen yoğun kış mevsiminin ardından iş makineleri tarafından açılan yol üzerindeki kar birikintilerinin boyu 1 metreyi geçiyor. İlkbahar mevsiminde il genelinde yüksek kesimlerde birçok noktada kar erirken, Bereketli Beldesinde Rüzgar Güllerinin kurulu olduğu bin 700 rakımlı tepe kar örtüsü ile kaplı. Yoldan araçla geçenlerin dikkatini çeken kar duvarı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
Yerel
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