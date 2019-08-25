Son Dakika Haberleri: Tokat'ta off-road yarışları nefes kesti
Son Dakika Spor Haber

Tokat'ta off-road yarışları nefes kesti

1 saat önce

Tokat'ta düzenlenen Off-Road Şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar nefes kesti.

Tokat'ta off-road yarışları nefes kesti, System.String[]
Tokat'ta düzenlenen Off-Road Şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar nefes kesti.
Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road Şenliği, Topçam Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 45 off-road aracının katıldığı turnuvada, sürücüler yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı. Parkurdaki yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışçıların çamur, rampa ve cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. Bir araç yan yatarken, parkurlarda kalan araçlar halat yardımıyla çıkartıldı.
Off-road Şenliğini Tokat'ta bu yıl ikincisini düzenediklerini ifade eden Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, "Bu yıl da geçen yılki gibi adranalin dolu bir yarış oluyor. Tokat Belediyesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yarışımızı da Erzincan, Sivas, Ordu ve Niksar Off-Road Kulübü var" dedi. Yarışlara vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yarışlardan görüntüler
-Serkan Özcan'ın açıklamaları
-Genel detay


Tokat Belediyesi, Topçam, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti!
Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması! Trabzonspor, Daniel Sturridge ile sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:21:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta off-road yarışları nefes kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]