Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Öğrenci Servisi Otomobille Çarpıştı: 10 Yaralı

Tokat'ta Öğrenci Servisi Otomobille Çarpıştı: 10 Yaralı

1 saat önce

TOKAT'ta okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci, 10 kişi yaralandı.

Tokat'ta Öğrenci Servisi Otomobille Çarpıştı: 10 Yaralı, System.String[]
TOKAT'ta okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci, 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Tokat- Turhal karayolu Kemalpaşa köyü mevkisinde meydana geldi. Turhal'dan Tokat yönüne giden Sinan Başar (40) yönetimindeki 60 FH 758 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen Seyfettin Akcan yönetimindeki 06 BBE 863 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri Sinan Başar ve Seyfettin Akcan ile okul servisinde bulunan çeşitli yaşlardaki 7'si öğrenci, 8 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:28 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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