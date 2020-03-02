Tokat'ta öğrenciler, şehitler için bayrak açıp dua etti - Son Dakika
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Tokat'ta öğrenciler, şehitler için bayrak açıp dua etti

6 saat önce

TOKAT'ın Zile ilçesinde lise öğrencileri, İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için okul bahçesinde Türk bayrağı açarak, dua etti.

Tokat'ta öğrenciler, şehitler için bayrak açıp dua etti, System.String[]

TOKAT'ın Zile ilçesinde lise öğrencileri, İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için okul bahçesinde Türk bayrağı açarak, dua etti.

Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde toplanan öğrenciler, İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için önce Kur'an-ı Kerim okudu ardından dua ederek, Türk bayrağı açtı. Dualarla Mehmetçiğe destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ümit Karslı, "Dua müminin silahıdır, düsturu gereğince biz de buradan askerlerimize destek olmak istiyoruz. Askerlerimiz bilsinler ki arkalarında onları seven, onlara dua eden kardeşleri var. Bütün amacımız, derdimiz bu. Bizler rahat uyuyalım, diye değil geride kalanların ülkenin kalkınması, ilerlemesi adına daha rahat çalışalım, diye cephede olan askerlerimizin gözleri arkada kalmasın. Onlar işlerine baksınlar, biz de burada işimizi yapalım ve onlara dua edelim. Asıl temel düşüncemiz bu" diye konuştu.Öğrenciler ise bugünlerde vatan, millet, bayrak, asker sevgisi konusunda en önemli dersi aldıklarını dile getirdi.


İdlib, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:32 Kaynak: DHA
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