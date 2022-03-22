Tokat'ta öğrenciler "su günü etkinliği" düzenledi - Son Dakika

Tokat'ta öğrenciler tarafından, Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla kentteki özel bir okulda etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, mavi beyaz balonlar, dövizler, ellerindeki su şişeleri ve yakalarında su gönüllüsü rozeti ile okul bahçesinde bir araya geldi.

Hep birlikte müzik eşliğinde "su çocukların" isimli şarkıyı seslendiren öğrenciler, su israfına dikkati çekti.