Tokat'ta öğrenciler "su günü etkinliği" düzenledi - Son Dakika
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Tokat'ta öğrenciler "su günü etkinliği" düzenledi

22.03.2022 12:30
Tokat'ta öğrenciler "su günü etkinliği" düzenledi

Tokat'ta öğrenciler tarafından, Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Tokat'ta öğrenciler tarafından, Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla kentteki özel bir okulda etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, mavi beyaz balonlar, dövizler, ellerindeki su şişeleri ve yakalarında su gönüllüsü rozeti ile okul bahçesinde bir araya geldi.

Hep birlikte müzik eşliğinde "su çocukların" isimli şarkıyı seslendiren öğrenciler, su israfına dikkati çekti.

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Dünya Su Günü, 22 Mart, Tokat, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta öğrenciler 'su günü etkinliği' düzenledi - Son Dakika


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