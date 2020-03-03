Tokat'ta öğrencilerden 'bahar kalkanı' harekatına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta öğrencilerden 'bahar kalkanı' harekatına destek - Son Dakika

Tokat'ta öğrencilerden 'bahar kalkanı' harekatına destek

7 saat önce

Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destekTOKAT'ta lise öğrencileri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek verdi.

Tokat'ta öğrencilerden 'Bahar Kalkanı' harekatına destek

TOKAT'ta lise öğrencileri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Zile ilçesinde ise liseliler yürüyüş düzenledi.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçikleri anarak, Bahar Kalkanı harekatına destek verdi. Yurtta kalan öğrenciler İdlip'te şehit olan askerlerin fotoğraflarını yurt binasına yansıtarak, Türk bayrağı açtı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan öğrenciler saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra ise hep birlikte komando andını seslendirdiler.

Tokat'ın Zile ilçesinde ise Zile Dinçerler Lisesi öğrencileri, şehitler ve Bahar Kalkanı harekatına destek için İlçe Jandarma Komutanlığına yürüyüş düzenledi. Öğrenciler için çevre güvenliği alan polis ekipleri yürüyüşün başlamasını telsizden, "8242 merkez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyen lise öğrencileri yürüyüşe geçtiler" şeklinde anons etti. Türk bayrağı ve pankartlar açan öğrenciler okul binasından İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü. Burada Bahar Kalkanı operasyonunda olan askerler ve şehitler için İstiklal Marşı ve Fetih Suresi okundu.

Tokat'ta öğrencilerden 'bahar kalkanı' harekatına destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta öğrencilerden 'bahar kalkanı' harekatına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]