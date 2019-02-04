Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Öğrencilere 200 Bin Kitap Dağıtıldı

Tokat'ta Öğrencilere 200 Bin Kitap Dağıtıldı

2 saat önce

Tokat'ta ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 200 bin kitap dağıtıldı.

Tokat'ta Öğrencilere 200 Bin Kitap Dağıtıldı, System.String[]
Tokat'ta ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 200 bin kitap dağıtıldı.

Vali Ozan Balcı tarafından başlatılan "Kitap Tokat Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap bastırıldı. Kitapların dağıtımına Kemal Arat İlkokulunda başlandı.

Öğrencilere kitap dağıtan Vali Balcı, ana sınıfındaki öğrencilere "Ağustos Böceği ve Karınca" hikayesini okudu.

Vali Ozan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin önemine işaret etti.

Projeyi, "Eğitim Tokat Projesi" kapsamında başlattıklarını aktaran Balcı, projeye başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere, ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaymakamların başında olduğu heyetler, okul müdürleri, milli eğitim camiası ve velilerin destek verdiğini söyledi.

Balcı, "Biz de İl Valisi olarak eğitim camiasına, dolayısıyla ülkemizin geleceğine, Tokat'ın geleceğine, Tokat'ı inşa edecek sevgili çocuklarımıza destek veriyoruz." dedi.

Projenin başarılı olduğunu ifade eden Balcı, "Yaklaşık 200 bin kitap bastırdık çocuklarımız için. Tüm Tokat'taki anaokulu, ilkokul, ortaokuldaki 70 bine yakın çocuğumuzla bugün buluşturuyoruz." diye konuştu.

Lise öğrencileri için de kitap bastırdıklarını, 113 bin lise öğrencisine ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Bugün tam 200 bine yakın kitabımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bu kitaplar bizim kendi öz kültürümüzü, değerlerimizi yansıtan kitaplar. Okuma kültürüne çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ana hedefimiz çocuklarımızın kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmesi. Kitap kültürüne, okumaya katkı sağlamak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzine Zam Geldi Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Öğrencilere 200 Bin Kitap Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]