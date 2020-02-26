Tokat'ta öğrencilere Türk halk müziği tanıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta öğrencilere Türk halk müziği tanıtılıyor - Son Dakika

Tokat'ta öğrencilere Türk halk müziği tanıtılıyor

6 saat önce

TOKAT Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Müzik Tokat' projesi kapsamında öğrencilere Türk halk müziği tanıtılıyor.

Tokat'ta öğrencilere Türk halk müziği tanıtılıyor, System.String[]

TOKAT Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Müzik Tokat' projesi kapsamında öğrencilere Türk halk müziği tanıtılıyor.

Kentte uygulamaya geçirilen 'Müzik Tokat' projesi altında uygulanan Tokat'ın Türküsü projesi kapsamında il genelindeki okullarda öğrencilere Türk halk müziği tanıtılıyor. Proje kapsamında müzik öğretmenlerinden oluşan ekip okullara giderek 1 saat boyunca Türk halk müziği ile ilgili tanıtım yapıyor. Öğrenciler seslendirilen parçalara eşlik ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kültüre, bilime sevdalı nitelikli, ahlaklı nesiller yetiştirmeyi birincil hedef olarak belirlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın kültürü ile barışık, kültürünü seven, yabancı kültürün tesirinden uzak nesiller olarak yetişmesi için bu projeyi başlattık. Projemiz Eğitim Tokat projelerimiz içerisinde yer alan Tokat'ın Türküsü projemizdir. Projemiz, Valilik tarafından da destekleniyor. Projemizdeki amacımız, çocuklarımızın kendi kültürüne sevdalı, aşık bireyler olarak yetişmesi. Türküler kültürümüzü ve tarihimizi canlı tutan en önemli unsurlardan birisidir. Buradaki amacımız çocuklarımızın tarih bilincini diri tutmak. Kültürü ile barışık, sevdalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak" dedi.

ÖĞRENCİLER MOTİVE OLUYOR

Proje sayesinde öğrencilerde büyük bir değişim gözlemlediklerini belirten Küçükali, "Özellikle türkülerimize karşı müthiş ilgi duymaya başladılar. Daha önceden genellikle yabancı müzikler, rock tarzı müzikler dinliyorlardı. Bu projeden sonra türkülerimize daha çok ilgi duymaya, dinlemeye, söylemeye başladıklarını gördük. Bu proje aynı zamanda çocukların motive olmasını, rehabilite olmasını da sağlıyor. Buda derslerine olumlu etki ediyor. Projemiz Tokat genelinde ilçelerimiz dahil bütün okullarımızda uygulanıyor. Türk müziğini çocuklarımıza tanıtıyor ve sevmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Projeden memnun olduklarını belirten öğrenciler de bu sayede türküleri yakından tanıma ve öğrenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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