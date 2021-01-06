Tokat'ta öğrencilere verilecek tabletler okul müdürlerine dağıtıldı - Son Dakika

Tokat'ta öğrencilere verilecek tabletler okul müdürlerine dağıtıldı

06.01.2021 12:03
Tokat'ta öğrencilere verilecek tabletler okul müdürlerine dağıtıldı, System.String[]

Tokat'ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 500 tablet, uzaktan eğitimde kullanılmak amacıyla öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine verildi.

Tokat'ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 500 tablet, uzaktan eğitimde kullanılmak amacıyla öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine verildi.

Valilik binası önündeki törende Vali Ozan Balcı tarafından tabletler, okul müdürlerine teslim edildi. Tabletler, daha sonra öğrencilere ulaştırılacak.

Vali Balcı, burada gazetecilere, Tokat'ta da Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Tokatlıların kurallara uyma noktasında hassasiyet gösterdiğini dile getiren Balcı, "Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Çocukların eğitimini devletimiz önemsiyor. Eğitimin aksamaması için tedbir almaya devam ediyoruz. Okula gidemedikleri için çocuklar adına üzgünüm. Çocuk demek, okul demek, öğretmen demek, şenlik demek. Keşke yüz yüze eğitim olsaydı. İnşallah en kısa sürede yüz yüze eğitime geçeceğiz, çocuklarımız okulları ve öğretmenleri ile buluşacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Milli Eğitim Bakanlığınca tablet alımı gerçekleştirildiğini anlatan Balcı, "Bunlar gelmeye başladı. Belirli kriterleri var, ona göre çocuklarımıza dağıtmaya başladık. Tokat için planlanan 6 bin 500 tablet. Bugün 500 tableti dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta öğrencilere verilecek tabletler okul müdürlerine dağıtıldı - Son Dakika


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