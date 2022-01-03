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Tokat'ta öğrencilere yardımcı kaynak desteği - Son Dakika

Tokat'ta öğrencilere yardımcı kaynak desteği

03.01.2022 13:51
Tokat'ta öğrencilere yardımcı kaynak desteği

Tokat'ta öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği yardımcı kaynaklar dağıtılmaya başlandı.

Tokat'ta öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği yardımcı kaynaklar dağıtılmaya başlandı.

Gaziosmanpaşa Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Ozan Balcı, Bakanlık tarafından Tokat'a 128 bin 673 adet yardımcı kaynak kitap gönderildiğini belirtti.

Tokat'ta eğitim adına güzel işler yaptıklarını ifade eden Balcı, üniversiteye hazırlanan çocuklara etüt merkezleri kurduklarını dile getirdi.

Balcı, "Nitelikli öğretmenlerimiz de öğrencilerimize katkılar sunmuştu. Biz yardımcı kaynak da sağlamıştık. Ancak bugün daha güzel bir şey oldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın ülke genelinde başlattığı bir proje var. Bugün itibariyle ülke genelinde tüm öğrencilerimize yardımcı kaynakları dağıtılacak. Biz de bugün temsili olarak kaynaklarımızın dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hafta boyunca ilimizde her öğrencimizi yardımcı kaynağa ulaştırmış olacağız. Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın eğitimlerini, onların her alanda gelişimlerini önemsiyoruz. Dağıtılan kitaplar tüm çocuklarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, okul müdürleri ve öğrencilere yardımcı kaynak kitaplarını teslim etti.

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milli eğitim bakanlığı, Gaziosmanpaşa, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta öğrencilere yardımcı kaynak desteği - Son Dakika


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