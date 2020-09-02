Tokat'ta öğrencilerin okullarına olan özlemini anlatan şarkı büyük ilgi gördü - Son Dakika

Tokat'ta öğrencilerin okullarına olan özlemini anlatan şarkı büyük ilgi gördü

TOKAT'ta müzik öğretmeni Ozan Çekiç tarafından yazılarak bestelenen ve okula olan özlemi anlatan 'Koronaya İnat' isimli şarkı, öğrenciler tarafından seslendirilerek klibi çekildi.

Tokat'ta öğrencilerin okullarına olan özlemini anlatan şarkı büyük ilgi gördü, System.String[]

TOKAT'ta müzik öğretmeni Ozan Çekiç tarafından yazılarak bestelenen ve okula olan özlemi anlatan 'Koronaya İnat' isimli şarkı, öğrenciler tarafından seslendirilerek klibi çekildi. Sosyal medyada paylaşılan klip, büyük ilgi gördü.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Fevzi Çakmak Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ozan Çekiç'ten 'Çocukların Dilinden Okulları Açacağız' sloganı ile bir beste yapmasını istedi. Çekiç, kısa sürede 'Koronaya İnat' isimli şarkının sözlerini yazarak, bestesini hazırladı. Kentte, farklı okullarda görev yapan müzik öğretmeni arkadaşlarına besteyi gönderen Çekiç, ayrıca meslektaşlarının da şarkıyı seslendirmesini istedi. İlkokul 3'üncü sınıfa giden Beren Ağıl (7), Elif Neva Özhan (8), ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Ada Kadakoğlu (10) ve Öykü Başçıoğlu (10), isimli çocuklar evlerinde anne ve babalarının da yardımları ile şarkı sözlerini ezberleyerek, seslendirmeye başladı. Daha sonra ise şarkıya klip çekildi. Hazırlanan klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Öğrencilerin okula olan özlemini anlatan klip, kısa sürede büyük ilgi gördü.

'OKULLARIN BİR AN ÖNCE AÇILMASINI İSTİYORUZ'İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin talebi üzerine, sözler yazılarak, bestenin oluşturulduğunu söyleyen müzik öğretmeni Ozan Çekiç, "Yaşanan bu süreçte, çocukların okullara olan özlemini düşünerek, bu besteyi oluşturduk. Tabi burada önemli bir rol de diğer müzik öğretmeni arkadaşlarım tarafından gerçekleştiriliyor. Burada müzik öğretmeni arkadaşlarımızın çocuklarını bir araya getirerek onları çalışma yapmak zorunda kaldık. Besteyi yapıp, arkadaşlarıma attım, onlar da kendi çocuklarına öğrettiler, sonra sadece klip için çocukları bir araya getirdik. Bu güzel besteyi ortaya çıkardık. Umarım hayırlı olur, çocukların dilinden halka bir mesaj olarak düşünelim. Bu süreçte çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü koronavirüs vakaları çok fazla arttı. Çocuklarımızı da tebrik ediyorum. Bir öğretmen olarak, bizler de okullarımızı özledik. Bu işi bilinçli yapan, aşkla yapan insanlarız. Bizler de kendimizi boşlukta hissediyoruz. Okulların bir an önce açılmasını istiyoruz. Öğretmenlik mesleği çocuksuz olacak bir meslek değil. Onlarla birlikte varız" dedi.'ŞARKI SÖYLEYEREK UYARMAK İSTEDİK'Okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Neva Özhan, "Öğretmenimi, okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Okulda oyun oynadığımız günlerimi özledim. Arkadaşlarım ve ben heyecanlıydık. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar maske takmıyor, mesafeye dikkat etmiyor. Biz, bunları onlara söyledik ve uyardık. Şarkı söyleyerek, onları uyarmak istedik" diye konuştu.Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Ada Kadakoğlu ise maske takmanın önemli olduğunu belirterek, "Bir yere giderken maske takmalıyız. Ellerimizi bol bol yıkamalıyız. Su bulamıyorsak dezenfektan veya kolonya kullanmalıyız. Belirli aralıklarla maskelerimizi değiştirmeliyiz. Bol bol su içmeli ve beslenmemize dikkat etmeliyiz. Ben bu şarkıdan bunları çıkardım. Klibin ana teması, temizliğimize dikkat etmek ve sosyal mesafeyi korumaktır. Öğretmenlerimizi, okulumuzu hepimiz çok özledik ama bazı insanlar bu koronavirüsten ders almadılar" dedi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Beren Ağıl ise "Klip çekilirken çok heyecanlıydım. Çok güzel geçtiği için de sevindim. Harikaydı, izlediğimde çok beğendim. Sizin de izledikten sonra çok beğeneceğinizden eminim. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Okulumun bir an önce açılmasını çok istiyorum. Teneffüslerde de oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin okullarına olan özlemi anlatan şarkının sözleri ise şu şekilde:

Yüz yüze tanırız biz biziÖğretmen öğrenci sevgisiOkuluma gitmeyi, bayrağımı görmeyi, zil sesini duymayı özledimSınıfıma girmeyi, dersleri dinlemeyi, birlikte yaşamayı özledim

Takın lütfen maskeleriYıkayalım elleriSosyal mesafeye dikkatŞu koronaya inat

Okulları birlikte açacağızGüzel günler görecek, çalışacağızAmacımız sıfır vakaBunun için göster çaba Geleceğimiz için katıl bana

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta öğrencilerin okullarına olan özlemini anlatan şarkı büyük ilgi gördü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Galatasaray, Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için yeniden devreye girdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye GKRY tepkisi: Silah ambargolarının kaldırılması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemekte Tahrik etmeye devam ediyorlar! Yunan Cumhurbaşkanı, 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak Son Dakika: Galatasaray, 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım
16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü         
13:54
Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
13:51
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık         
12:33
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi         
10:13
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var         
09:00
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!         
21:30
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 19:10:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta öğrencilerin okullarına olan özlemini anlatan şarkı büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei