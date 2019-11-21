Tokat'ta öğretmenler şiir okudu
6 saat önce
Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler şiir okudu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler şiir okudu.
Gaziosmanpaşa Lisesi Konferans Salonu'da düzenlenen "Kitap, Tokat, Şiir, Memleket" etkinliğinde kentte görev yapan bazı öğretmenler şiir okuyarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Etkinliğe, Tokat Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Eraslan ve öğretmenler katıldı.
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