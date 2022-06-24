Okul bahçesinde tarihi hamam kalıntıları bulundu - Son Dakika
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Okul bahçesinde tarihi hamam kalıntıları bulundu

24.06.2022 13:48

Tokat'ta bir lisenin bahçesinde yürütülen çalışmalarda tarihi hamama ait kalıntılara ulaşıldı.

Tokat'ta bir lisenin bahçesinde yürütülen çalışmalarda tarihi hamama ait kalıntılara ulaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu Sulu Sokak yakınlarındaki Atatürk Lisesi, depreme dayanaksız raporu verilmesi üzerine yıkıldı.

Yıkılan binanın hafriyatının kaldırılması sırasında tarihi kalıntılara ulaşılması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bilgi verildi.

Bunun üzerine Tokat Müze Müdürlüğü tarafından okulun bahçesinin bulunduğu alanda kazı çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 30 gün süren çalışma sonucunda ulaşılan kalıntıların Osmanlı padişahı 2. Beyazıd'ın hazinedarbaşı Firuz Ağa tarafından yaptırılan Tahtakale Hamamı'na ait olduğu değerlendiriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, kazı çalışmasının ardından hazırlayacakları raporu Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul bahçesinde tarihi hamam kalıntıları bulundu - Son Dakika

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