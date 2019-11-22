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Tokat'ta okul bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu
6 saat önce
Tokat'ta lisenin bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Tokat'ta lisenin bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu.
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Spor Lisesinin bahçesinde düzenleme yapan belediye görevlileri, poşet içinde toprağa gömülmüş iki tabanca buldu.
İhbar üzerine okul bahçesine gelen polis ekipleri bölgede araştırma yaptı.
Silahları incelenmek üzere emniyete götüren ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.
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