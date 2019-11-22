Son Dakika Haberleri: Tokat'ta okul bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu
Son Dakika Güncel Tokat'ta okul bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu - Son Dakika

Tokat'ta okul bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu

6 saat önce

Tokat'ta lisenin bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu.

Tokat'ta okul bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu, System.String[]

Tokat'ta lisenin bahçesinde toprağa gömülü iki tabanca bulundu.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Spor Lisesinin bahçesinde düzenleme yapan belediye görevlileri, poşet içinde toprağa gömülmüş iki tabanca buldu.

İhbar üzerine okul bahçesine gelen polis ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Silahları incelenmek üzere emniyete götüren ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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