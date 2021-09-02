Tokat'ta okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Tokat'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetlendi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, trafik ekipleri, okul servislerinin periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığını, servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken donanımları kontrol etti.

Eksik donanımı bulunan araçların sürücüleri uyarılarak, sürücülere okullar açılana kadar eksiklerini gidermeleri için süre verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, servis sürücüleri ile yaptığı toplantıda, okul servis araçlarında bulunması zorunlu olan donanımlar ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.