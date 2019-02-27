Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Okulda Deprem Tatbikatı Yapıldı

Tokat'ta Okulda Deprem Tatbikatı Yapıldı

2 saat önce

Tokat'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bir okulda deprem tatbikatı yapıldı.

Tokat'ta Okulda Deprem Tatbikatı Yapıldı, System.String[]
Tokat'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bir okulda deprem tatbikatı yapıldı.


Sivil Savunma Günü dolayısıyla 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği kentte meydana gelen deprem sonrası öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Binada ise 2 öğrenci mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan öğrencileri itfaiye aracı ile kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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