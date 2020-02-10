Tokat'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi - Son Dakika
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Tokat'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi

6 saat önce

TOKAT Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların pazartesi tatil edilmesi kararını aldı.

Tokat'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi, System.String[]

TOKAT Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların pazartesi tatil edilmesi kararını aldı.

Tokat il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Tokat Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların pazartesi tatil edilmesine karar verdi.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
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