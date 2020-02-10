Son Dakika › Güncel › Tokat'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi - Son Dakika
Tokat'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi
6 saat önce
TOKAT Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların pazartesi tatil edilmesi kararını aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
TOKAT Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların pazartesi tatil edilmesi kararını aldı.
Tokat il genelinde etkisini gösteren kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tokat Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Tokat Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların pazartesi tatil edilmesine karar verdi.
Son Dakika Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Meteoroloji'den 8 kente kritik çığ uyarısı Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı