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Tokat'ta okullararası atık toplama kampanyası

1 saat önce

Tokat Belediyesi tarafından okullararası "atık pil toplama" ve "öğrenciler atık elektronik eşya topluyor" kampanyası düzenlendi.

Tokat'ta okullararası atık toplama kampanyası, System.String[]

Tokat Belediyesi tarafından okullararası "atık pil toplama" ve "öğrenciler atık elektronik eşya topluyor" kampanyası düzenlendi.

Tokat Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığınca başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesine destek olmak amacıyla TAP Derneği ile iş birliğinde okullararası atık pil toplama yarışmasının altıncısını hayata geçirildi.

16 Eylül'de başlayan kampanya, 30 Nisan 2020'de sona erecek. Yarışmaya anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve lise öğrencileri katılacak.


Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, evlerde, iş yerlerinde kullanım ömrü tamamlanan pillerin biriktirilip çocuklara teslim edilmesini isteyerek, "Okullararası ödüllü atık pil toplama yarışmasına ve öğrenciler atık elektronik eşya topluyor kampanyasına katılmasına destek olabilirsiniz. Öğrencilerimizin bilinçlendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Tokat Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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