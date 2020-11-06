Tokat'ta okuma kültürü ödül töreni - Son Dakika

Tokat'ta, Valilik koordinesinde yürütülen Kitap Tokat kapsamında 2020-2021 okuma kültürü birinci ödül töreni düzenlendi.

Z-Kütüphane'de Kitap Tokat kapsamında 2020-2021 okuma kültürü birinci ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verildi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, 21 Eylül-30 Ekim dönemini kapsayan ve "http://kitaptokat.gov.tr" sistemi üzerinden gerçekleşen kitap okuma yarışmaları ödül töreninin il ve ilçelerde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Projenin gerçekleştirilmesinde ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Balcı, "Eğitim camiamızın ve velilerimizin katkıları ile projemiz kapsamında bu güne kadar 1 milyon kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımızı akademik başarılarının yanında bilimde, kültürde, sanatta iyi yetiştirmemiz lazım." dedi.

Balcı, daha sonra en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.