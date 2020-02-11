Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak - Son Dakika

Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak

6 saat önce

Tokat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

Tokat'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yarın bazı okullarda eğitim yapılamayacak, System.String[]

Tokat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin verileri doğrultusunda Yeşilyurt, Artova, Turhal, Zile ve Sulusaray ilçelerinde tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerdeki olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için bu karara varıldığı kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde etkili olan kar ve soğuk hava dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma meydana geldiği de aktarıldı.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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