Son Dakika Haberleri: Tokat'ta orantısız güç kullanan polislere soruşturma
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta orantısız güç kullanan polislere soruşturma - Son Dakika

Tokat'ta orantısız güç kullanan polislere soruşturma

6 saat önce

Tokat'ta orantısız güç kullanan polislere soruşturmaTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik polislerinin bir gence karşı orantısız güç kullandığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tokat'ta orantısız güç kullanan polislere soruşturma

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik polislerinin bir gence karşı orantısız güç kullandığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; olay yaklaşık 9 ay önce Erbaa'da yaşandı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü gencin bir parkta çocukları ve aileleri rahatsız ettiği yönünde 155'e şikayette bulunuldu. Şüpheli genç, olay yerine gelen polislerce yapılan dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Trafik polisleri tarafından Erbaa Küçük Sanayi Sitesinde durdurularak yakalanan gence ilk müdahale eden memur gözaltı işlemlerine başladı. O sırada ekip otosunu süren diğer polis aracından inerek genci darp etmeye başladı. Diğer polisin darp olayını engellemeye çalıştığı, çevredeki vatandaşların da gence uygulanan orantısız gücü engellemeye yönelik bulunduğu müdahale de iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte yaşanan olayla alakalı soruşturma başladığı bilgisine ulaşıldı. Dün de Erbaa'da 2 polisin bir başka gence uyguladığı orantısız güç görüntüleri ortaya çıkmış ve polislerin görevden uzaklaştırıldığı bilgisi Tokat Valiliği tarafından duyurulmuştu.

Tokat'ta orantısız güç kullanan polislere soruşturma

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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