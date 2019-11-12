Son Dakika Haberleri: Tokat'ta orantısız güç kullandığı iddiasıyla iki polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika Güncel Tokat'ta orantısız güç kullandığı iddiasıyla iki polis görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Tokat'ta orantısız güç kullandığı iddiasıyla iki polis görevden uzaklaştırıldı

7 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, iki polis memurunun orantısız güç kullandıkları iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıkları bildirildi.

Tokat'ta orantısız güç kullandığı iddiasıyla iki polis görevden uzaklaştırıldı, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, iki polis memurunun orantısız güç kullandıkları iddiasıyla görevden uzaklaştırıldıkları bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde Erbaa'da polislerin orantısız güç kullandıklarına dair gizli çekilen bir videonun yer aldığı belirtildi.

Bir suç isnadı ile ilgili yapılan yakalama işlemi sırasında görevli polislerin orantısız güç kullandıklarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, polislerle ilgili yasal soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.

Polis, Erbaa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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