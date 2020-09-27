Tokat'ta  orman yangını (2) - Son Dakika

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Tokat merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edilirken, Sivas, Amasya ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 3 itfaiye ve 100 personel de yangına müdahale ediyor.