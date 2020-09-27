DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15
KONTROL ALTINA ALINDITokat'ta orman yangını (3)Tokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda farklı 4 noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Tokat'ta orman yangını (3)
Tokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda farklı 4 noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 30 hektarlık alanda hasara yol açan yangına, söndürme helikopterinin yanı sıra Sivas, Amasya, Çorum, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 18 arazöz, 3 itfaiye ve 115 personel müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından alanda soğutma çalışmalarına geçildi.
Son Dakika Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı Bakan Varank'tan Gaziantep'te açılan fabrikaların eski olduğu iddialarına yanıt: Sehven yazılmış Fatih Terim derbiden sonra, önce hakemi sonra da kendi oyuncularını eleştirdi G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı