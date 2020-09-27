DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat'ta orman yangını (3)

Tokat Merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda farklı 4 noktada çıkan yangın 8 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 30 hektarlık alanda hasara yol açan yangına, söndürme helikopterinin yanı sıra Sivas, Amasya, Çorum, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 18 arazöz, 3 itfaiye ve 115 personel müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından alanda soğutma çalışmalarına geçildi.