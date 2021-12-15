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Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı

15.12.2021 16:28

Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıktı.

Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ediliyor.

Edinilen bilgilere göre yangın Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak Köyü Ballı Kaya Yaylası mevkiinde meydana geldi. Çam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı

İtfaiye, Yangın, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika


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