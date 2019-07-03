Tokat'ta orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü
20 dakika önce
Tokat'ta orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördüTOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
'ta orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü
TOKAT'ın Erbaa
ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Dokuzçam köyündeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla, olay yerine Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın 24 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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