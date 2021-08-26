Tokat'ta, ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Omandibi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sebebi henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerin bölgeye Orman İşletme Şefliği arazözleri ile Çat Beldesine ait itfaiye aracı sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların yardımı ekiplerin müdahalesi ile yangına kısa sürede müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Çat Belde Belediye Başkanı Ramazan Altun, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini kaydetti . Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın etkilendiğini belirten Başkan Altun, "Kümeevler bölgesinde yangın çıktığını arkadaşlar aradı. Buraya tabi kepçeler, itfaiyeler belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yangının hangi sebepten dolayı çıktığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT