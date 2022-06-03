Tokat'ta ortaokul öğrencileri 2,5 ton atık kağıt topladı - Son Dakika
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Tokat'ta ortaokul öğrencileri 2,5 ton atık kağıt topladı

03.06.2022 10:53
Tokat'ta ortaokul öğrencileri 2,5 ton atık kağıt topladı

Tokat'ta uygulanan proje kapsamında ortaokul öğrencileri 2,5 ton atık kağıt toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Tokat'ta uygulanan proje kapsamında ortaokul öğrencileri 2,5 ton atık kağıt toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Atatürk Ortaokulu tarafından hayata geçirilen "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak Projesi" ile öğrencilerde kağıt israfının önüne geçme, geri dönüşüm, çevreyi ve doğayı koruma bilincinin oluşturulması amaçlandı.

Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Oya Özgat Tatan, yaptığı açıklamada, projelerinin 15 gün sürdüğünü söyledi.

Projeye ilgi gösteren öğrencilere teşekkür eden Tatan, "Öğrencilere geri dönüşümle ilgili eğitim verildi. İngilizce tişört tasarımları yapıldı. Hem Türkçe hem de İngilizce olmak üzere panolar hazırlanarak geri dönüşüme vurgu yapıldı. Bunların yanı sıra çevreye daha duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla sınıflar arası atık kağıt toplama yarışması yapıldı. Yaklaşık 2,5 ton atık kağıt toplandı. Böylece hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkıda bulunuldu." dedi.

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Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta ortaokul öğrencileri 2,5 ton atık kağıt topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta ortaokul öğrencileri 2,5 ton atık kağıt topladı - Son Dakika
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