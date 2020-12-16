Tokat'ta Örtmeliönü Mahallesi doğal gaza kavuşuyor - Son Dakika

Tokat'ta Örtmeliönü Mahallesi doğal gaza kavuşuyor

16.12.2020 14:53
Tokat'ta Örtmeliönü Mahallesi doğal gaza kavuşuyor, System.String[]

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Örtmeliönü Mahallesi'nin doğal gaza kavuşacağını bildirdi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Örtmeliönü Mahallesi'nin doğal gaza kavuşacağını bildirdi.

Eroğlu, teknik ekibiyle ve muhtarla birlikte mahalle sakinlerini ziyaret etti.

Başkan Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Seçim öncesinde mahalle sakinlerimize vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tokat'ta doğal gazı olmayan Örtmeliönü Mahallemizle ilgili doğal gaz firmasıyla yaptığımız görüşmeler sonucu en kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklar ve mahalle sakinlerimizin kullanımına sunacağız. Şehrimize, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta Örtmeliönü Mahallesi doğal gaza kavuşuyor - Son Dakika


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