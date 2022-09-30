Tokat'ta, Osmanlı şeyhülislamı Kemalpaşazade için tanıtım programı

Tokat'ta, Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlık yapan ve Kemalpaşazade olarak da bilinen tarihçi İbn-i Kemal'i tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda Tokat Valiliği ve Tokat Dernekleri Federasyonu (TOKFED) tarafından organize edilen Kemalpaşazade tanıtım programında, kendisinin ilkokulu İbn-i Kemal İlkokulu'nda okuduğunu söyledi.

İbn-i Kemal ile ilgili çalışma yapanlara teşekkür eden Zengin, "Birkaç ay önce Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen Kemalpaşazade semineri önemliydi. Orayı başlangıç addediyorum." dedi.

Zengin, "Ne kadar önemli bir değer, ne kadar değerli insan. Sadece Tokat için değil, memleket için, İslam dünyası için, dünyamız için çok kıymetli bir insan. Her gün 20 sayfa yazmış. Müthiş okuma yazma kabiliyeti var. Çok farklı disiplinlerde eğitim almış. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesinin önüne İbn-i Kemal adını ilave edelim. Çok anlamlı olacağının kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Demirkol da İbn-i Kemal'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi.