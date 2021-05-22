Otel girişinde bakılan sokak kedileri müşterilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir otelin önünde beslenen sokak kedileri misafirlerin ilgisini çekiyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde 47 yıldır faaliyet gösteren otelin işletmecisi Çetin Arabacı (35) kapının önünde bekleyen kedileri her gün düzenli besliyor.

Kedilerin çevredekiler ve müşterileri tarafından ilgi odağına dönüştüğünü, bu hayvanlara sevgisinin dedesinden ve babasından geldiğini ifade eden Arabacı, "Yıllardır burada besliyoruz sokak hayvanlarını. Yani üç beş senelik bir şey değil. Otel müşterileri daha çok seviyor. Burada bunlarla oynuyorlar, seviyorlar. Devamlı mama getirenler var. İlgilenenler çok. Kediler bir anlamda insanın stresini de atıyor. Şu anda yaklaşık 20 kedi var." diye konuştu.

Otel müşterilerinden Kadir Baykal ise hayvanları çok sevdiğini dile getirerek, " İzmir'de biz de sürekli sokak hayvanlarına bakıyoruz, yardım ediyoruz. Çok sevindim, güzel bir şey. İlgi görmeleri, ilgilenmeleri, sürekli beslenmeleri çok güzel." dedi.