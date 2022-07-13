Tokat Sulusaray ilçesindeki Termal Otelde dün saat 18.30 sıralarında ailesi ile birlikte havuzda yüzen Muhammed Ayaz Gül, babası İlham Gül'ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada bulunduğu yerden ayrılarak otelin dışındaki havuza girdi. Oğlunun yanında olmadığını fark eden İlham Gül, otel personelinden yardım istedi. Otel çevresinde yapılan arama sırasında küçük çocuk, yakındaki havuzda ölü bulundu.Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Gül için Silivri Şükrü Özdemir Hicret Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gül'ün yakınları katıldı. Baba İlhami Gül'ün gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından Muhammed Ayaz Gül, defnedilmek üzere Silivri Yeni Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Sulusaray, Termal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TOKAT'TA OTELİN HAVUZUNDA BOĞULAN 7 YAŞINDAKİ MUHAMMED SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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