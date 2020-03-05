Tokat'ta, otobüs firmasından araçlarda detaylı temizlik - Son Dakika
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Tokat'ta, otobüs firmasından araçlarda detaylı temizlik

6 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs firmasınca virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek ve yayılmasını önlemek amacıyla seyahat öncesi araçlar dezenfekte edilmeye başlandı.

Tokat'ta, otobüs firmasından araçlarda detaylı temizlik, System.String[]

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs firmasınca virüs kaynaklı salgın hastalıkların önüne geçmek ve yayılmasını önlemek amacıyla seyahat öncesi araçlar dezenfekte edilmeye başlandı. Yolcular için de broşür bastırılıp, dağıtıldı.

Erbaa'da, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs firması tarafından virüs ve bulaşıcı hastalıklara karşı hijyen tedbirleri, koronavirüs salgını da göz önüne alınarak artırıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Antalya gibi birçok kente yolcu taşıyan firma sahipleri, koronavirüs ile ilgili broşür hazırlattı. Firmaya ait otobüsler, 1 Mart itibarıyla özel kıyafetler giyen görevliler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları, havalandırma kapakları ve bagaj bölümü özel dezenfekte sıvısı ile temizleniyor. Otobüslere, hareket saatine kadar şoför ve muavin dışında binilmesine müsaade edilmiyor.Yaptıkları iş gereği risk grubunda bulunduklarını belirten otobüs firmasının yönetim kurulu başkanı Ulvi Uslu, "Virüslere karşı önlem alabilmek için Mart ayının başından itibaren araçlarımızı genel temizlikten sonra Sağlık Bakanlığı onaylı temizlik malzemeleriyle hijyen malzemeleriyle koronavirüs ve türevi olan salgınlara karşı düzenli bir şekilde dezenfekte işlemlerinden geçiriyoruz. Bu işlemi yapmadığımız bir aracı yola göndermiyoruz. Yolcu almasına izin vermiyoruz. Aynı zamanda dediğim tarihten itibaren bizimle seyahat eden yolcularımızı, konuklarımızı, bilgilendirmek için el broşürleri bastırdık. Sadece araç içinde değil genel yaşam tarzlarında da ne gibi önlemler alabileceği konusunda sosyal sorumluluk ilkesi gereği bilgilendirme yapıyoruz. Amacımız insan sağlığını ön plana çıkarmak" dedi.


Erbaa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:46 Kaynak: DHA
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