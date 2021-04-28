Tokat'ta otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Tokat'ta otomobil alev topuna döndü

TOKAT - Tokat'ta, seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobilden sürücü canını son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre: Almus ilçesinde akaryakıt istasyonundan benzin alarak yola çıkan otomobilden bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yol kenarına park ederek inen Y.D itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen LPG'li otomobil patlama riski nedeni ile korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Almus Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede yangının otomobilin benzin hortumunun delinerek yakıt sızdırmasından kaynaklandığını tespit etti. Tofaş marka otomobilin bir süre önce satılması için galeriye bırakıldığı öğrenildi.